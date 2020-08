Trump pede pena de morte para autor de atentado na maratona de Boston

EUA. No corredor da morte federal, a vida volta a extinguir-se 17 anos depois

O presidente norte-americano, Donald Trump, pediu este domingo que o autor do atentado bombista na maratona de Boston seja condenado à morte, criticando a anulação da sentença. "Tantas vidas se perderam ou foram arruinadas: a pena capital raramente foi tão merecida" por alguém como Dzhokhar Tsarnaev, escreveu na sua conta de Twitter.

"O governo federal deve reivindicar novamente a pena de morte (...) O nosso país não pode deixar que o erro do tribunal de apelações siga vigente", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um corte de apelação anulou, na sexta-feira, parte da sentença contra Dzhokhar Tsarnaev por irregularidades no processo de escolha do júri e remeteu o caso a um tribunal de primeira instância para que volte a examiná-lo. Qualquer que seja a decisão final, o acusado permanecerá no mínimo preso pelo resto da vida.

Dzhokhar Tsarnaev, um estudante de origem chechena, foi condenado à morte em junho de 2015 por ter colocado, em 2013, juntamente com seu irmão mais velho, Tamerlan, duas bombas artesanais perto da linha de chegada da maratona de Boston, causando três mortes e ferimentos em outras 264 pessoas.

Tamerlan foi morto pelas autoridades três dias depois do atentado. Dzhokhar Tsarnaev, atualmente com 27 anos, tinha 19 anos quando ocorreu o atentado e sua defesa diz que agiu sob influência do irmão mais velho.