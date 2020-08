Trump pede boicote aos pneus Goodyear por proibirem os seus chapéus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira aos seus seguidores para boicotarem os pneus Goodyear, após notícias de que a empresa terá proibido especificamente os funcionários de utilizarem peças de vestuário com slogans político de apoio ao presidente, como os famosos chapéus MAGA (Make America Great Again).

A emissora televisiva WIBW, baseada no Kansas, publicou na terça-feira uma imagem que supostamente mostra uma apresentação de slides numa ação de formação da Goodyear sobre a cultura de diversidade na empresa, na qual é referido que vestuário associado a causas conservadoras - incluindo o slogan do presidente "Make America Great Again" (MAGA) - não são permitidas.

"Não compre PNEUS GOODYEAR - Eles anunciaram a PROIBIÇÃO DOS CHAPÉUS MAGA. Compre pneus melhores por muito menos!" reagiu Trump esta quarta-feira, na rede social Twitter.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Don"t buy GOODYEAR TIRES - They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!). - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2020



O slide, cuja criação foi negada pela Goodyear, listava "slogans ou materiais afiliados a políticos" como "inaceitáveis", juntamente com outros como "Blue Lives Matter" ou "All Lives Matter" - mensagens geralmente usadas ​​para apoiar a aplicação da lei perante os protestos generalizados contra as mortes de afro-americanos pela polícia.

Sob uma coluna intitulada "Aceitável", no slide divulgado, estava o slogan "Black Lives Matter", o movimento antirracista que alimenta os protestos de rua que Trump tem criticado, bem como alguns relativos a causas LGBT, como "Orgulho Lésbico, Gay, Bissexual, Transgénero".

A Goodyear Tire & Rubber Co, um pilar da indústria automobilística dos Estados Unidos, já veio a público afirmar que o slide "não foi criado ou distribuído pela Goodyear corporativa, nem fazia parte de uma ação de formação sobre diversidade".

Yesterday, Goodyear became the focus of a conversation that created some misconceptions about our policies and our company. Goodyear has always wholeheartedly supported both equality and law enforcement and will continue to do so. pic.twitter.com/oO6jUg2rTR - Goodyear (@goodyear) August 19, 2020

A empresa sediada em Ohio frisou, no entanto, que pede aos funcionários e associados "que não se envolvam em campanha política de qualquer tipo no local de trabalho - para nenhum candidato, partido ou organização política, assim como formas semelhantes de militância que saiam do âmbito dos conceitos de justiça racial e igualdade de direitos", disse a empresa sediada em Ohio.

Curiosamente, a Goodyear é o fabricante fornecedor dos pneus da limusina presidencial utilizada por Trump.