Trump ordena corte de pessoal no Conselho de Segurança Nacional

O presidente dos EUA ordenou uma "redução substancial" do pessoal que trabalha no Conselho de Segurança Nacional (NSC), após a divulgação de informação confidencial que originou a abertura de um inquérito para a destituição de Donald Trump, noticiou este sábado a agência Bloomberg.

Algumas das fontes citadas pela agência, sob anonimato, indicaram que o corte de pessoal visa retirar força a esse órgão na política externa da Casa Branca, depois da recente demissão de John Bolton como responsável do NSC e a sua substituição por Robert O'Brien.

A Bloomberg assegurou que tanto O'Brien como o chefe de gabinete interino da Casa Branca, Mick Mulvaney, já transmitiram a ordem para reduzir a equipa do NSC, que aumentou de tamanho durante o governo de Barack Obama e integra atualmente 310 pessoas.

Esta ordem segue-se à divulgação de informação confidencial que envolveu o NSC, causando um terramoto político em Washington com o início de um processo político de destituição contra Donald Trump.

A informação de que Donald Trump pressionou Kiev para investigar o ex-vice-presidente e candidato democrata Joe Biden e o filho Hunter, por suposta corrupção na Ucrânia, veio de dentro da própria Casa Branca e por denúncia anónima de um elemento do NSC que o Ney York Times noticiou ser um analista da CIA.

O caso foi revelado publicamente quando o congressista democrata Adam Schift, enquanto líder do comité dos serviços secretos da Câmara dos Representantes, exigiu a entrega da queixa ao Congresso como determinado pela lei norte-americana.

Schift veio a público após ter recebido informação oficial do caso através do Inspetor-Geral do sistema de informações dos EUA - nomeado por Trump e que considerou a queixa urgente e credível.

Contudo, o diretor nacional interino das informações, Joseph Maguire, recusou transmitir a queixa ao Congresso depois de consultar a Casa Branca e o Departamento de Justiça, apesar de isso ser obrigatório por lei.

Na sexta-feira, Trump partilhou na rede social Twitter uma mensagem segundo a qual o agente que divulgou a mensagem trabalhou na Casa Branca para o NSC.

A Casa Branca tem um sistema de armazenamento no qual poucas pessoas do NSC têm acesso à informação classificada e aos arquivos das conversas de Trump com líderes estrangeiros, como a que manteve com o Presidente ucraniano, Vladimir Zelenski - e cuja transcrisção parcial, divulgada oficialmente pela Casa Branca, confirmou o teor da queixa apresentada pelo denunciante através dos canais hierárquicos.

A divulgação de informação abalou Washington, a um ano das eleições presidenciais, com o início de um processo político contra o Presidente - que já veio publicamente defender que a China investigue igualmente aquele que é visto como o seu principal adversário nas presidenciais de 2020.

Segundo diversos juristas e comentadores, incluindo republicanos, é crime pedir que um país estrangeiro interfira no processo eleitoral dos EUA - o que justificou o inquérito oficial ao papel da campanha de Trump (e mesmo deste) nas interferências da Rússia - confirmadas pelos serviços secretos norte-americanos - nas eleições de 2016.

A presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, ordenou na semana passada o início de uma investigação com o objetivo de levar ao plenário uma votação de "impeachment" para que o Senado possa discutir a destituição de Trump.

Donald Trump está a ser acusado pela maioria Democrata na Câmara de Representantes de ter pressionado o Presidente da Ucrânia para investigar a alegada corrupção na atividade do filho do ex-vice-presidente e atual candidato nas primárias Democratas, Joe Biden, com uma empresa ucraniana.

Mas essas alegações carecem de fundamento, como a própria imprensa norte-americana já noticiou e como revelou há dias um ex-conselheiro do próprio Donald Trump para a área da segurança interna, Tom Bossert.