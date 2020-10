Trump não quer mudanças nas regras dos debates com Biden

A Comissão dos debates presidenciais dos EUA anunciou na quarta-feira que iria propor alterações nas regras dos debates "para garantir uma discussão mais ordeira", em reação àquele que já foi apelidade como o pior debate de sempre na história das presidenciais norte-americanas.

Donald Trump, no entanto, tem outras ideias e veio esta quinta-feira expressar a sua oposição a essas intenções.

"Porque é que eu permitiria que a Comissão de Debates alterasse as regras para o segundo e o terceiro debates, quando ganhei facilmente da última vez?", questinou no Twitter.

Why would I allow the Debate Commission to change the rules for the second and third Debates when I easily won last time? - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2020



Trump já se declarou várias vezes vencedor do primeiro debate com Biden, citando alegados inquéritos não identificados. Sondagens conduzidas por organizações de media dos EUA sugeriram o contrário, dando a Biden a vantagem.

I won the debate big, based on compilation of polls etc. Thank you! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2020

Republicanos, democratas e até o moderador da noite, Chris Wallace, da Fox News, foram quase unânimes em concordar que o debate de 90 minutos foi feio e fora de controlo.

"Eu nunca imaginei que isto iria sair do controlo da forma como saiu", confessou Chris Wallace ao The New York Times na quarta-feira.

Esta quinta-feira, ainda a recuperar do "desastre" televisivo, o experiente jornalista disse à Fox News que Trump tinha arruinado o que deveria ter sido o equivalente a um "bolo lindo e delicioso".

"Eu sentia que tinha reunido todos os ingredientes [para um bom debate]", disse Wallace. "Mas o presidente simplesmente espezinhou tudo. E isso foi frustrante."

O segundo debate presidencial está programado para 15 de outubro em Miami e o terceiro em 22 de outubro em Nashville.

Entre as possíveis mudanças que estão a ser discutidas para ajudar os moderadores está a hipótese de permitir que desliguem o microfone de um candidato, na esperança de evitar interrupções e insultos.

A porta-voz de Trump, Kayleigh McEnany, disse a repórteres nesta quinta-feira que as únicas mudanças com as quais o presidente concordaria no próximo debate são "mudar o moderador e o candidato democrata".

"Ele não quer regras que disfarcem a incapacidade de um determinado candidato em ter um bom desempenho", acrescentou.

Trump, que está atrás de Biden nas sondagens para as eleições de 3 de novembro, chamou o debate de Cleveland de "uma noite emocionante".