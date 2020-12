Trump emite ordem a exigir que novos edifícios federais dos EUA sejam "bonitos"

Donald Trump decretou esta segunda-feira que todos os novos prédios federais dos Estados Unidos devem ser... "bonitos", numa ordem executiva há muito esperada em que criticou o modernismo arquitetónico, ainda que sem exigir que todos esses projetos fossem no estilo clássico.

Citado pelo The Guardian, o crítico de arquitetura vencedor do prémio Pulitzer Paul Goldberger disse que a ordem era "principalmente simbólica" e "apenas uma oportunidade [para Trump] de lançar outra granada durante o seu caminho porta fora".

Quando um esboço da ordem apareceu pela primeira vez em fevereiro, os críticos tiveram uma reação negativa à promessa de "tornar os edifícios federais novamente bonitos", ordenando um regresso ao "estilo arquitetónico clássico". Mas apenas dez meses depois, com o tempo de Trump a chegar ao fim, é que o decreto viu a luz do dia.

Tanto o American Institute of Architects como o National Trust for Historic Preservation se opuseram, enquanto Goldberger disse que o problema "não era com a arquitetura clássica em si", mas que "a obrigatoriedade de um estilo oficial não é totalmente compatível com uma democracia liberal do século XXI".

O texto de Trump exalta exemplos da arquitetura pública americana clássica, incluindo "o Segundo Banco dos Estados Unidos na Filadélfia, o Pioneer Courthouse em Portland e o Thurgood Marshall United States Courthouse em Nova Iorque".

"Em Washington DC, edifícios clássicos como a Casa Branca, o edifício do Capitólio, a suprema corte, o Departamento do Tesouro e o Lincoln Memorial tornaram-se símbolos icónicos de nosso sistema de governo", acrescentou.

"O incentivo à arquitetura clássica e tradicional não exclui o uso da maioria dos outros estilos de arquitetura quando apropriado", refere a proposta. "Deve ter-se cuidado, no entanto, para garantir que todos os projetos de edifícios federais respeitem o público em geral através da beleza e personificação visual dos ideais americanos".