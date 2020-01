Trump diz-se honrado por ser o primeiro presidente dos EUA em marcha antiaborto

Centenas de manifestantes protestam no Alabama contra proibição do aborto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que é uma "honra profunda" ser o primeiro chefe de Estado norte-americano a participar na concentração anual antiaborto, em Washington, denominada "Marcha pela Vida".

Donald Trump aproveitou o evento para criticar o que considera serem "posições extremas e radicais" dos democratas em relação ao aborto, referindo às pessoas que participaram na concentração que "as crianças por nascer nunca tiveram um defensor tão acérrimo na Casa Branca".

De acordo com a Associated Press, as declarações do chefe de Estado norte-americano têm como objetivo apelar ao voto dos eleitores evangélicos brancos, que estão entre os maiores apoiantes de Trump.

"Toda a vida traz amor para o mundo. Todas as crianças trazem felicidade a uma família. Todas as pessoas merecem proteção", afirmou o presidente dos EUA, declaração que recebeu aplausos dos milhares que participaram nesta marcha.

"É uma jogada brilhante" de Trump

A participação de Trump na "Marcha pela Vida" na capital dos Estados Unidos é vista como uma forma de unificar os ativistas conservadores, que o poderão ajudar na parte final da corrida à Casa Branca, nas eleições presidenciais de novembro deste ano.

"É uma jogada brilhante", vincou o presidente da Coligação de Fé e Liberdade, Ralph Reed, e um dos maiores apoiantes evangélicos de Donald Trump, sublinhando que a presença de Trump neste tipo de eventos "energiza e lembra os manifestantes antiaborto que este presidente é um grande amigo".