Trump anuncia demissão do procurador-geral após confirmação de Biden pelo Colégio Eleitoral

O Colégio Eleitoral confirmou Joe Biden como Presidente dos EUA e logo a seguir Donald Trump anunciou a demissão do procurador-geral William Barr, que deixa o cargo a 23 de dezembro.

Numa publicação feita no Twitter, o antecessor de Biden anunciou que Barr vai deixar a Casa Branca "pouco antes do Natal".

"Acabei de ter uma reunião muito agradável com o procurador-geral Bill Barr na Casa Branca. A nossa relação foi boa, ele fez um excelente trabalho! De acordo com a carta, Bill vai sair pouco antes do Natal para passar os feriados com a sua família", lê-se na mensagem de Donald Trump na rede social.

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Trump fez saber que o procurador-geral adjunto Jeff Rosen, "uma pessoa excecional", vai assumir interinamente o cargo.

O republicano disse ainda que "o altamente respeitado Richard Donoghue assumirá as funções de procurador-geral adjunto".

O tweet de Trump é acompanhado por duas digitalizações de uma carta na qual Barr agradece o tempo em que esteve a servir o país e apresenta a demissão.

"Como discutido, vou passar a próxima semana a finalizar uns quantos assuntos restantes importantes para a Administração e partirei em 23 de dezembro", escreveu o procurador-geral demissionário.

Departamento da Justiça não encontrou evidências de fraude eleitoral

O anúncio da renúncia de Barr ao cargo, através da publicação de Trump, aconteceu poucos minutos depois de a Califórnia ter atribuído os 55 votos daquele estado ao Presidente eleito, o democrata Joe Biden, que, com 302 votos até agora, viu a vitória nas presidenciais ratificada pelo Colégio Eleitoral dos EUA, ultrapassando o mínimo exigido de 270 votos em 538 para ser declarado oficialmente o Presidente.

A relação de Trump com Barr esfriou na última semana, depois de a 1 de dezembro o procurador-geral ter declarado que o Departamento da Justiça não tinha encontrado quaisquer evidências de fraude eleitoral que pudessem alterar o resultado das eleições.

Donald Trump, assim como a sua família, a candidatura e também os seus apoiantes, estão a fazer eco destas alegações infundadas desde que as primeiras projeções apontavam a vitória de Biden.

Os comentários de Barr contradisseram os esforços de Trump de subverter os resultados eleitorais e de bloquear a transição de administrações na Casa Branca.