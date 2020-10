Trump abandona abruptamente entrevista no programa 60 Minutos

Na terça-feira Trump foi entrevistado pela jornalista Lelsley Stahl, na Casa Branca, por cerca de 45 minutos antes de terminar abruptamente a entrevista e dizer à estação de TV que já tinham material suficiente para usar, indicaram duas fontes à CNN.

O presidente saiu da entrevista frustrado com as questões da jornalista. Que segundo relata a CNN foi focada no coronavirus.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mais tarde, Donald Trump acusou Stalh de não usar máscara e publicou imagens na rede social twitter da jornalista sem máscara na Casa Branca na altura

Fonte que esteve no local, indicou à CNN que a imagem no Twitter mostra Stahl e os produtores do programa 60 minutos imediatamente após Trump ter interrompido a entrevista, ainda antes da jornalista ter colocado a sua máscara - que usou desde a chegada à residência do presidente tendo retirado para a entrevista.

Com cerca de duas semanas até a eleição, Trump tem lançando ataques dispersos a quem tem indicado que a sua campanha está condenada.