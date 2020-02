Tribunal russo ordena hospitalização de mulher que fugiu da quarentena

Um tribunal de São Petersburgo ordenou esta segunda-feira a hospitalização forçada de uma mulher russa que tinha escapado da quarentena a que tinha sido submetida depois de ter viajado para a China, país que é o foco da epidemia do novo coronavírus (Covid-19).

"O tribunal de Petrogradski atendeu à queixa do diretor clínico do hospital Botkine sobre a hospitalização forçada de Alla Ilina. A decisão deve ser executada imediatamente", informou o tribunal à agência de notícias AFP.

Alla Ilyina, de 32 anos, foi escoltada por oficiais de justiça para uma ambulância estacionada não muito longe do tribunal, segundo imagens da televisão local.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A mulher tinha sido hospitalizada a 4 de fevereiro em São Petersburgo depois de se ter queixado de dores de garganta após ter feito férias, em janeiro, na China.

Três dias depois forçou a fechadura eletrónica da porta do quarto do hospital e fugiu, tendo postado um relato detalhado da sua fuga na sua conta na rede social Instagram.

A administração do hospital de Botkine não gostou do seu gesto e o diretor clínico apresentou uma queixa contra Ilina, pedindo que fosse colocada em quarentena forçada.

Oficialmente, a Rússia já não tem pacientes com o novo coronavírus no seu território após a alta hospitalar, na semana passada, do segundo caso confirmado no país, um cidadão chinês.

As autoridades russas tomaram medidas drásticas para impedir a propagação do novo coronavírus em seu território. Moscovo ordenou o encerramento da sua fronteira de 4.250 quilómetros com a China, o corte das ligações ferroviárias e a restrição de voos para cidades chinesas.