Madrid: Três detidos por esfaquearem jovem que alertou para o uso de máscara

Três homens foram detidos em Madrid suspeitos de terem esfaqueado um jovem que chamou a atenção de um deles por não usar máscara no interior de uma mercearia.

A vítima, de 23 anos, foi espancada e atingida duas vezes nas costas com uma arma branca. Foi transportada para o hospital de La Paz, onde está internada em estado grave, conta o El País.

Os agressores foram detidos horas depois do crime. De acordo com o boletim de ocorrência, o incidente ocorreu por volta das 22h15. Após uma discussão no interior da mercearia - em causa o facto de um cliente não estar a usar a máscara obrigatória - o homem que estava a violar a lei de saúde pública foi buscar dois outros elementos e aguardou que o jovem saísse do estabelecimento.

Horas depois do crime, a polícia anunciou a prisão de três jovens como os supostos autores do esfaqueamento.