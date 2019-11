Tiroteio numa festa nos EUA faz quatro mortos e seis feridos

Três homens morreram no local e outro morreu no hospital, todos com idades compreendidas entre os 25 e os 35 anos

Pelo menos quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas, entre as quais quatro em estado grave, depois de um tiroteio em massa numa festa, este domingo, na Califórnia, EUA. As autoridades ainda não avançaram mais informação sobre o suspeito, que fugiu do local, segundo a Reuters.

O ataque ocorreu no quintal de uma casa no sul da cidade de Fresno, onde cerca de 35 familiares e amigos assistiam a um jogo de futebol antes das 20:00, disse o vice-chefe de polícia local, Michael Reid. Três homens morreram no local e outro morreu no hospital, todos com idades compreendidas entre os 25 e os 35 anos. Outros seis foram hospitalizados.

"Os nossos corações estão com as famílias das vítimas. Foi uma violência sem sentido. Vamos fazer tudo o que pudermos para descobrir quem eram os autores e levá-los à justiça", garantiu o vice-chefe.

As autoridades estão agora a analisar imagens das câmeras de segurança no bairro e a entrevistar testemunhas.