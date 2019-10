Tiroteio num bar do Kansas causa quatro mortos e cinco feridos

Quatro pessoas foram mortas este domingo num tiroteio no Kansas, de acordo com o Departamento de Polícia de Kansas City. Nove pessoas foram baleadas no total quando um suspeito entrou no bar e começou a atirar, confirmou a polícia à CNN. O suspeito ainda não foi detido, disse a polícia, que revelou o crime através do twitter.

A polícia recebeu um alerta telefónico sobre um tiroteio no bar Tequila KC às 01.27 (07.27 em Portugal), disse o porta-voz da polícia Thomas Tomasic. Os agentes chegaram ao local e encontraram quatro pessoas mortas no interior do bar. Cinco outras foram transportadas para hospitais da região, todas em condições estáveis, disse Tomasic. As vítimas não foram identificadas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O suspeito ainda não foi detido, acrescentou a polícia. "Ainda não temos uma descrição suficiente para divulgar algo relativo a um suspeito, ou suspeitos, nem sabemos quantos", disse o porta-voz da polícia.

Muitos agentes estão no terreno para tentar esclarecer o crime e deter o suspeito.