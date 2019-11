Uma mulher morreu num tiroteio em escola da Califórnia. Suspeito está detido

Um tiroteio numa escola secundária na cidade de Santa Clarita, no sul da Califórnia, provocou a morte a uma mulher e sete outras pessoas feridas, de acordo com as autoridades do Condado de Los Angeles. O suspeito, um asiático, já foi detido, de acordo com Alex Villanueva, xerife do condado de Los Angeles, que publicou a informação no Twitter, revelando que o homem está a receber tratamento num hospital.

De acordo informação do hospital Henry Mayo, em Santa Clarita, que recebeu quatro feridos, três homens e uma mulher, sendo que três deles estavam em estado crítico, acabando a mulher acabado por falecer já na unidade hospitalar.

A escola onde ocorreu o incidente, bem como outros estabelecimentos de ensino na região foram de imediatos fechados e as vias de acesso da região foram bloqueadas, enquanto decorreu a operação para capturar o suspeito, tendo ainda sido lançado um apelo para que as pessoas não frequentassem a área e que os habitantes trancassem as portas e janelas de suas casas.

No local estão seis equipas de emergência médica, seis ambulâncias e um meio aéreo.