Tertúlia DN/TSF discute Brexit na Universidade Católica

Na semana chave no que toca ao Brexit, o DN e a TSF promovem esta quarta-feira, dia 30, na Universidade Católica (Edifício EY), em Lisboa, uma tertúlia destinada a debater o ponto da situação do processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

'Brexit, que Brexit?' é o tema deste encontro em que professores e alunos debatem com especialistas como Bernardo Pires de Lima, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, Bernardo Ivo Cruz, editor da The London BREXIT Monthly Digest, Ana Isabel Xavier, especialista em Assuntos Europeus e investigadora do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), Patrícia Fragoso Martins, professora de Direito na Universidade Católica, Pedro Marques Lopes, comentador DN e TSF e João Cotter Salvado, também professor na Católica. A moderação será de Leonídio Paulo Ferreira (subdiretor do DN) e Ricardo Alexandre (subdiretor da TSF).

A tertúlia decorre entre as 10.00 e as 12.00 e está aberta aos leitores e ouvintes (inscrições limitadas através de elsa.r.silva@dn.pt). Poderá ser seguida nos sites do DN e da TSF e terá transmissão à tarde nesta mesma estação de rádio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Recorde-se que o Reino Unido votou para sair da UE no referendo de 23 de junho de 2016, com um resultado de 52% a favor do Brexit e 48% contra. A data de saída estava inicialmente prevista para 29 de março, mas foi, entretanto, adiada para 31 de Outubro.