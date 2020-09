Suspeito de ataque à sede do Porta dos Fundos no Brasil foi detido na Rússia

O ministério brasileiro da Justiça já foi avisado sobre a detenção e começou os trâmites para a extradição de Fauzi para o Brasil, que já tinha um mandado de prisão expedido contra si, acrescentou o Globo.

Em 03 de dezembro do ano passado, a produtora do grupo humorístico Porta dos Fundos lançou um especial de Natal na plataforma Netflix, com o título "A primeira tentação de Cristo", na qual Jesus é representado como um jovem que terá tido uma experiência homossexual e também insinua que o casal bíblico Maria e José viveram um triângulo amoroso com Deus.

A sátira de 46 minutos, protagonizada pelos humoristas brasileiros Gregorio Duvivier e Fábio Porchat, não agradou a grupos religiosos, que criticaram a temática.

Sketch do Porta dos Fundos esteve na origem do ataque

Posteriormente, na madrugada de 24 de dezembro, véspera de Natal, a sede da Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, foi alvo de um atentado que não provocou vítimas.

Eduardo Fauzi Richard Cerquise foi identificado pela Polícia Civil como um dos cinco homens que atiraram 'coquetéis molotov' contra o edifício.

Contudo, o suspeito saiu do Brasil na tarde de 29 de dezembro e embarcou para a Rússia, onde permaneceu com a família, que já vivia naquele país. O mandado de prisão contra ele foi expedido no dia seguinte.

Durante o período em que viveu na Rússia, Fauzi alegou que estava no país com visto de turista e que vivia com a ajuda da mãe do seu filho e com contribuições feitas por amigos. A sua defesa chegou a pedir asilo político, segundo o Globo.

Em comunicado enviado à rede Globo, os advogados de Fauzi informaram que acompanham "os trâmites do procedimento" e negam que o suspeito tenha sido preso.

Segundo a defesa, foi realizada uma "apreensão" pelas autoridades russas, para verificar a situação do seu cliente.