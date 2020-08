Sudeste da Austrália atingido por raro nevão

O sudeste da Austrália está a ser atingido por ventos do Antártico que provocaram um forte nevão em zonas de baixas altitudes durante este sábado. Uma situação rara que levou muitas pessoas a partilhar inúmeras fotos nas redes sociais, numa altura em que a Primavera está a começar naquela zona do globo.

As principais regiões atingidas foram Nova Gales do Sul, Victoria, Território da Capital Australiana e a Tasmânia e departamento de meteorologia do país fez mesmo uma publicação onde assinalava a queda de neve. "Nós vimos a neve chegar a Camberra e até vimos alguns flocos caírem no Parlamento", pode ler-se.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em várias zonas altas, caiu mais de um metro de neve e, de acordo com aquela fonte estatal, as temperaturas baixas vão manter-se no sudeste australiano durante alguns dias. Para já, é possível ver algumas paisagens raras, como a de palmeiras cobertas de neve, ou estradas bloqueadas.