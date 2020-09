Trump: Substituto de Ginsburg será proposto "rapidamente" e "provavelmente" será mulher

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, este sábado, que irá propor "muito rapidamente" um nome, "provavelmente" o de uma mulher, para ocupar o lugar deixado vago no Supremo Tribunal dos Estados Unidos com a morte da juíza Ruth Bader Ginsburg. "Teremos um nomeado muito rapidamente", afirmou Donald Trump, citado pela Agência France-Presse (AFP), antes de partir para um comício da campanha eleitoral, na Carolina do Norte.

"Queremos respeitar o processo. Penso que será muito rápido", acrescentou.

O Presidente norte-americano disse ainda que o novo juiz do Supremo Tribunal "provavelmente será uma mulher". "Se alguém me perguntasse, eu diria que uma mulher estaria numa melhor posição. A escolha de uma mulher seria certamente sensata", defendeu.

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu que qualquer votação para o lugar deixado vago por Ginsburg deve ocorrer depois das eleições presidenciais de 03 de novembro, à semelhança do que o presidente do Senado, o republicano Mitch McConnell, tinha imposto em 2016 quando os democratas não puderam apresentar um nome para ser escolhido pelo então presidente dos Estados Unidos, o democrata Barack Obama.

Ruth Bader Ginsburg, conhecida pelas iniciais RGB, que criticou Donald Trump na campanha de 2016 e era a mais velha da ala liberal, morreu na sexta-feira aos 87 anos de "complicações causadas por um cancro do pâncreas".

Em julho, Ginsburg tinha anunciado que estava a fazer quimioterapia para lesões no fígado, a última das várias batalhas que travou contra o cancro desde 1999. Nos últimos anos como juíza do Supremo Tribunal, Ginsburg afirmou-se como líder inquestionável da ala progressista da instituição e na defesa dos direitos das mulheres e das minorias, conquistando admiradores entre várias camadas da população norte-americana.

A morte da juíza representa um duro golpe para os progressistas norte-americanos e poderá alterar o equilíbrio da instituição em benefício dos conservadores, de acordo com vários observadores.