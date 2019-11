Sismo no Irão causou cinco mortos e 300 feridos

Casa danificada após o sismo no Irão

No início da manhã, a televisão estatal iraniana dava conta de três mortos e 20 feridos. Entretanto esta foi a última declaração do chefe de serviços de emergência do Irão à televisão estatal, mencionado pela BBC: "Equipas de resgate e helicópteros foram enviados às áreas atingidas pelos sismos e os hospitais estão em total alerta para ajudar pessoas feridas. Infelizmente seis pessoas foram mortas e 345 pessoas ficaram feridas."

Segundo o Centro Sismológico do Irão, o terramoto atingiu o condado de Tark, na província iraniana do Azerbaijão Oriental às 02:17 (23:17 de quinta-feira em Lisboa), numa área que fica a cerca de 400 quilómetros de Teerão.

Mais de 40 sismos secundários sacudiram depois a região rural, situada nas montanhas Alborz, o que levou os moradores a deixar as suas casas em pânico. Ao todo foram destruídas 30 casas na zona do epicentro.

O terramoto feriu pelo menos 312 pessoas, informou a televisão estatal, adiantando que apenas 13 foram hospitalizadas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos registou o epicentro do terramoto a 10 quilómetros de profundidade, explicando que os sismos com pouca profundidade tendem a causar mais danos.

O Irão situa-se numa região propensa a sismos e regista, em média, um terramoto por dia.

Em 2003, um sismo de magnitude 6,6 arrasou a cidade histórica de Bam, matando 26.000 pessoas.

Em 2017, um terramoto de magnitude 7 atingiu a zona ocidental do país, provocando a morte de 600 pessoas e deixando mais de 9.000 feridos.