Sismo de magnitude 7,4 abala México. Alerta de tsunami para quatro países da América Central

Um terramoto fez tremer fortemente edifícios no centro da Cidade do México esta terça-feira, com centenas de pessoas a fugir das suas casas para as ruas depois de os alarmes da cidade terem alertado os moradores minutos antes dos tremores.

O sismo teve uma magnitude de 7,4 de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que numa primeira instância estimou uma magnitude de 7,7. Porém, o Serviço Sismológioc Nacional do México fala numa magnitude de 7,5.

Segundo a chefe de governo local Claudia Sheinbaum depois de um primeiro voo de inspeção sobre a zona mais afetada, não há sinais de feridos ou danos materiais. O mesmo deu conta o presidente do governo central, Andrés Manuel López Obrador.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As autoridades mexicanas disseram que o epicentro ficava em Crucecita, no sudeste de Oaxaca, mas a onda de choque foi sentida na capital, Cidade do México, a cerca de 700 quilómetros de distância.

Terramotos desta magnitude podem ser devastadores. Um terramoto de magnitude 7,1 que atingiu o centro do México em 2017 matou 355 pessoas na capital e nos estados vizinhos.

Situado na interceção de três placas tectónicas, o México é um dos países do mundo mais propensos a terramotos. A capital é vista como particularmente vulnerável devido à sua localização no topo de um antigo leito de lago.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) emitiu um alerta de tsunami para as zonas costeiras de México, Guatemala, Honduras e El Salvador, prevendo-se a chegada de grandes ondas.

em atualização