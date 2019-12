Sismo de magnitude 6 registado próximo da costa do Alasca

Registado sismo de magnitude 6,0 próximo da costa do Alasca

Um sismo de magnitude 6 na escala de Ritcher foi registado na madrugada desta segunda-feira a 60 quilómetros da ilha de Amatignak, próximo da costa do Alasca, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O sismo ocorreu às 05:01 (GMT, a mesma hora em Lisboa), a 27,3 quilómetros de profundidade, próximo da ilha de Amatignak, entre o mar de Bering e o Oceano Pacífico.

Não foram relatados danos ou vítimas relacionados com o terramoto, de acordo com as autoridades.

A ilha de Amatignak faz parte do arquipélago de Delarof e é o ponto mais a sul do estado norte-americano do Alasca.

As autoridades locais não emitiram um alerta de tsunami, de acordo com o USGS.