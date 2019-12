Sismo de magnitude 6 registado no Chile

Um sismo de magnitude de 6 na escala de Richter foi registado esta terça-feira no Chile. O terramoto ocorreu no mar, com o epicentro localizado a 36 quilómetros a oeste da cidade portuária de Arica e com uma profundidade de 37 quilómetros.

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha (SHOA) já descartou o perigo de tsunami, afirmou o serviço nacional de emergência do Chile.

Até ao momento não há informações de danos ou de vítimas.

No início de novembro, a terra já tinha tremido no Chile quando ocorreu um sismo de magnitude 6,1