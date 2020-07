Sete pessoas morreram soterradas numa mina de ouro na Venezuela

EUA oferecem recompensa por captura de presidente do Supremo da Venezuela

Sete pessoas morreram soterrados numa mina de ouro El Callao, no estado venezuelano de Bolívar (a 840 quilómetros a sudoeste de Caracas), avança esta quinta-feira a imprensa local.

Segundo o diário Correo del Caroní, as mortes, de três homens e quatro mulheres, ocorreram na manhã de terça-feira, elevando para 56 o número de mineiros que morreram na sequência de deslizamentos de terra durante a extração de ouro, desde 2019.

"Quando as autoridades chegaram ao local, já os familiares das vítimas tinham retirado os corpos e levado para o Centro Hospitalar Centinela Juan Germán Roscio", explica o jornal.

O diário adianta que, além das vítimas mortais, há a registar, nos últimos 18 meses, 167 mineiros que sofreram acidentes relacionados com deslizamentos de terra.

Os mineiros têm ainda de enfrentar a "violência armada, dentro dos territórios das minas" venezuelanas, provocada por "grupos que disputam o controlo das jazidas", além de que a maioria destes trabalhadores se sujeita "a condições inseguras e sem proteção laboral".

"Há cada vez mais pessoas que procuram as jazidas de ouro para sobreviver à crise económica na Venezuela, inclusive desde antes da pandemia de covid-19. Os mineiros procuram ouro para vender às companhias do Estado, que têm plena consciência do contexto em que o material é extraído", afirma o Correo del Caroní.

Em declarações ao jornal, a advogada de direitos laborais Jacqueline Ritcher refere que "o Estado venezuelano deve reparar os danos e assumir as indemnizações correspondentes aos acidentes laborais e sancionar as empresas por terem trabalhadores a trabalhar em condições inseguras, independentemente de estarem ou não na folha de pagamentos".