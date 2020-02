Senado veta novas testemunhas e absolvição de Trump fica próxima

O Senado dos Estados Unidos votou esta sexta-feira contra a convocação de novas testemunhas no julgamento da destituição política do presidente Donald Trump, na sequência de uma disputa entre os republicanos, que querem encerrar rapidamente o processo, e os democratas, que desejam o comparência de altos funcionários, como John Bolton, ex-conselheiro de segurança nacional que escreveu um livro em que relata que Trump lhe pediu para pressionar a Ucrânia para investigar o rival Joe Biden.

O Senado votou por 51 a 49 contra os esforços dos democratas para que fossem convocados John Bolton, e outros altos funcionários. Dois republicanos afastaram-se do voto da bancada e votaram a favor da audição de mais testemunhas. Foram Mitt Romney, um republicano que nunca alinhou com Trump, e a senadora do Maine, Susan Collins.

Os argumentos finais de ambos as partes dever ocorrer a partir de segunda-feira, com os senadores a proferiram discursos na segunda e terça-feira. A votação final, que deve ditar a absolvição, diz a CNN, acontece na tarde de quarta-feira, após o discurso do Estado da União do presidente Trump.