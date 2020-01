Seis mortos em tiroteio no oeste da Alemanha

Um tiroteio em Rot am See, no sudoeste da Alemanha, fez seis mortos, segundo a imprensa local citada pela AFP. O alegado atirador foi preso, anunciou a polícia de Aalen. A Polícia alemã diz que haverá "uma ou mais pessoas mortas", mas não confirma as seis vítimas mortais, um número que está a ser avançado pela imprensa internacional.

De acordo com o jornal Der Spiegel, haverá ainda feridos graves.

As autoridades disseram que as pessoas envolvidas no tiroteio estão relacionadas entre si.

A Polícia alemã, através do Twitter, pede para que a população evite "especular" sobre o tiroteio e promete mais informações para breve.

De acordo com o jornal alemão Bild, o autor do tiroteio é um homem com idade entre os 30 e 40 anos.