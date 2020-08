Secretário da Saúde dos EUA em Taiwan numa visita reprovada por Pequim

O secretário da Saúde norte-americano, Alex Azar, chegou hoje a Taipei, em Taiwan, onde ficará até quarta-feira, uma visita que tem agravado as tensões entre os Estados Unidos e a China.

A República Popular da China condena qualquer contacto oficial com a ilha, que funciona como uma entidade política soberana.

O governante chegou pelas 04:48 (hora local, menos sete em Lisboa) ao aeroporto de Songshan, na capital de Taiwan.

A agenda de Azar não inclui atividades oficiais até segunda-feira, quando se irá reunir com a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.

No mesmo dia, o secretário da Saúde dos EUA vai também visitar o centro de controlo de doenças, acompanhado pelo ministro da Saúde e Bem-Estar de Taiwan, Chen Shih-chung.

Já na quarta-feira, Alex Azar deverá discursar na Universidade de Taipei.

Esta visita representa mais um passo na política atual de Washington de rivalidade em relação à China em praticamente todas as frentes: comércio, competição tecnológica, a pandemia do novo coronavírus, direitos humanos ou a soberania do Mar do Sul da China.

A questão de Taiwan é vista por Pequim como a "mais sensível e importante" no seu relacionamento com os Estados Unidos.