Ilustres convidados de todos os quadrantes, Namaste! Saudações da Índia. Agradeço ao grupo 'India Inc' por organizar este evento. Este evento é fruto do excelente trabalho levado a cabo pelo 'India Inc' nos últimos anos. Os vossos eventos ajudaram a promover as oportunidades existentes na Índia junto de uma audiência global. Vocês ajudaram a estreitar os laços entre a Índia e o Reino Unido. Estou feliz por o evento deste ano ter alargado o seu raio de acção a outros parceiros. Parabéns novamente. Esperemos que no próximo ano também tenham a oportunidade de estar no Centre Court, a usufruir de Wimbledon.

Amigos,

Face à actual situação, é natural falar-se de revitalização. É igualmente natural associar-se revitalização global com a Índia. Existe a esperança de que a Índia venha a desempenhar um papel proeminente na história da revivicação global. Creio que isso está intimamente ligado a dois factores. O primeiro é o talento indiano. Por todo o mundo foi possível constatar a contribuição do talento e da força da Índia. Isto incluiu profissionais, médicos, enfermeiros, banqueiros, advogados, cientistas, professores indianos, os nossos árduos trabalhadores. Já para não falar da indústria tecnológica da Índia e dos seus trabalhadores. Têm vindo a definir o rumo há décadas. A Índia é uma fonte de talento, ansiosa por contribuir, sempre pronta a aprender. Há uma sinergia bidireccional que é extremamente benéfica.

Amigos,

O segundo factor é a capacidade da Índia de reformar e rejuvenescer. Os indianos são reformadores por natureza! A história mostrou que a Índia superou todos os desafios, quer sociais quer económicos. E fê-lo com um espírito de reformulação e rejuvenescimento. O mesmo espírito vigora.

Amigos,

Por um lado, a Índia está a travar uma árdua batalha contra a pandemia global. Com um foco crescente na saúde das pessoas, estamos igualmente empenhados na saúde da economia. Quando a Índia fala em revitalização, reporta-se a uma revitalização cautelosa, revitalização solidária, revitalização sustentável - tanto para o meio ambiente quanto para a economia. Nós na Índia pertencemos à cultura onde a Mãe Natureza é adorada por todos. Na Índia acreditamos que a Terra é a nossa Mãe e nós somos os seus filhos.

Amigos,

Nos últimos seis anos, a Índia obteve consideráveis ganhos em áreas como Inclusão financeira total; Recorde de construção de infraestruturas habitacionais; Facilidade em fazer negócios; Reformas fiscais ousadas, incluindo o GST; Implantação da maior iniciativa de assistência médica do mundo - Ayushman Bharat. Estes ganhos estabeleceram as bases para a próxima série de iniciativas de desenvolvimento.

Amigos,

Os indianos têm o espírito para alcançar o que se acredita ser impossível. Não é à toa que, na Índia, já estamos a assistir a laivos de recuperação económica. Neste período de pandemia, demos assistência aos nossos cidadãos e levamos a cabo profundas reformas estruturais. Estamos a tornar a economia: mais produtiva, favorável ao investimento e competitiva.

O nosso pacote de apoios tem sido inteligente e direccionado, ajudando mais aqueles que mais precisam. Graças à tecnologia, cada centavo chegou directamente aos beneficiários. A ajuda incluiu o fornecimento de gás de cozinha grátis; dinheiro nas contas bancárias; grãos de comida a custo zero para milhões de pessoas, entre muitas outras coisas. Assim que desconfinámos, lançamos um dos maiores programas de obras públicas do mundo, com vista a oferecer emprego a milhões de trabalhadores. Isto não só irá energizar a economia rural, como também ajudará na criação de infra-estruturas duráveis nas áreas rurais.

Amigos,

A Índia continua a ser uma das economias mais abertas do mundo. Estamos a receber de braços abertos todas as empresas mundiais que queiram vir e estabelecer-se na Índia. Muito poucos países oferecerão o tipo de oportunidade que a Índia está neste momento a disponibilizar. Existem muitas possibilidades e oportunidades em vários sectores que estão actualmente a desabrochar na Índia. As nossas reformas agrícolas oferecem uma oportunidade de investimento atractiva para investir em armazenamento e logística. Estamos a abrir as portas para os investidores virem e investirem directamente no trabalho árdego dos nossos agricultores.

Amigos,

Trouxemos reformas ao sector das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME). Um sector MPME pujante também irá complementar a grande indústria. Existem oportunidades de investimento no sector da defesa. Com normas de investimento directo estrangeiro (IDE) flexíveis, um dos países com maior poder militar à escala mundial convida-o a vir e a produzir para essa indústria. Neste momento existem mais oportunidades de investimento privado no sector espacial. Isto significará um maior acesso à exploração comercial da tecnologia espacial em benefício das pessoas. O sector da tecnologia e start-up da Índia é vibrante. Existe um mercado de milhões de pessoas com competências e ambições digitais. Imagine o tipo de produtos que poderá produzir para estas pessoas.

Amigos,

A pandemia mostrou mais uma vez que a indústria farmacêutica da Índia é um activo não apenas para a Índia mas para todo o mundo. Desempenhou um papel de liderança na redução do custo de medicamentos, especialmente para os países em desenvolvimento. As vacinas fabricadas na Índia são responsáveis por dois terços das necessidades de vacinação das crianças a nível mundial. Da mesma forma, as nossas empresas estão presentemente a contribuir para os esforços internacionais para o desenvolvimento e produção da vacina para o COVID-19. Estou certo de que a Índia terá um papel importante no desenvolvimento e no aumento da produção da vacina, uma vez descoberta.

Amigos,

1,3 mil milhões de indianos deram o mote para AtmaNirbharBharat. Uma Índia auto-suficiente. AtmaNirbhar Bharat combina produção e consumo doméstico com cadeias globais de abastecimento. AtmaNirbhar Bharat não tem a ver com estarmos isolados ou fechados ao mundo. Tem a ver com ser-se auto-sustentável e auto-produtor. Adoptaremos políticas que promovam a eficiência, a equidade e a resiliência.

Amigos,

Congratulo-me com o facto deste Fórum estar também a celebrar o 100º aniversário do nascimento de Pandit Ravi Shankar. Ele deu a conhecer ao mundo a beleza da música clássica indiana. Também devem ter reparado como o 'Namaste' se tornou global, enquanto forma de saudação. A pandemia testemunhou também o crescente apelo mundial do Yoga, do Ayurveda e das medicinas tradicionais. A cultura ancestral da Índia, o seu carácter universal e pacífico é a nossa força.

Amigos,

A Índia está preparada para fazer tudo o que estiver ao seu alcance para fomentar o bem-estar e a prosperidade mundiais. Esta é uma Índia que está a reformar, a actuar e a transformar. Esta é uma Índia que oferece novas oportunidades económicas. Esta é uma Índia que está a adoptar uma abordagem inclusiva e centrada no ser humano, com vista ao desenvolvimento.

A Índia está à espera de todos vós.

Namaste,

Muito obrigado.