Saltou de helicópetro sem paraquedas para bater recorde mundial e acabou no hospital

Um ex-paraquedista foi hospitalizado esta segunda-feira após saltar de um helicóptero para o mar a uma altura de cerca de 40 metros sem utilizar paraquedas. O caso aconteceu no estreito de Solent, no sul do Reino Unido

John Bream, conhecido como "peixe voador", caiu a uma velocidade de cerca de 120 km/h e acabou por entrar de cabeça na água. O objetivo era quebrar um recorde mundial, o que acabou por ser conseguido. No entanto, a experiência não correu conforme esperado.

Os mergulhadores que acompanhavam esta aventura de John Bream, que bateu o recorde mundial de maior queda livre sobre a água a partir de uma aeronave, encontraram o aventureiro desmaiado. Por isso, foi encaminhado para o hospital.

A missão, além de bater o recorde, tinha como objetivo arrecadar fundos para instituições destinadas a apoiar veteranos de guerra com problemas de saúde mental.

John Bream, britânico de 34 anos que mergulhou nas águas do estreito de Solent, no sul do Reino Unido, foi paraquedista no Iraque, Afeganistão e Irlanda do Norte.

O salto de Bream, contudo, ainda não foi verificado pelo livro dos recordes do Guinness.

O atual recorde mundial de salto mais alto para a água (independentemente se de uma aeronave ou de outro local) é de 58 metros e pertence ao atleta suíço-brasileiro Laso Schaller, que saltou de um penhasco na Cascata del Salto, na Suíça, em 2015.