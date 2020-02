Republicanos (quase) unânimes na absolvição de Trump

Sessão do julgamento que decorreu durante três semanas no Senado.

O presidente Donald Trump foi exonerado das acusações de abuso de poder pelo Senado, com 52 votos favoráveis ao presidente e 48 contra. A acusação de obstrução ao Congresso dividiu republicanos e democratas na sua totalidade: 53 votos absolveram o presidente, 47 condenaram-no.

A votação aconteceu poucas horas após um discurso sobre o estado da União que evidenciou ainda mais as divisões entre os dois principais campos políticos, bem como as primeiras eleições primárias, nas quais os republicanos se uniram em torno do presidente e os democratas passaram a alvo de chacota devido ao falhanço da aplicação utilizada no voto.

A horas da votação no Senado, as únicas dúvidas seriam relativas ao voto do antigo candidato à presidência e senador pelo Utah Mitt Romney se juntará aos democratas da câmara para privar Trump de um Partido Republicano unificado, e se três democratas centristas rejeitarão um ou ambos os artigos do impeachment.

Mórmon, Mitt Romney explicou que o sentido de voto está ligado à sua profunda religiosidade. "As alegações são muito graves e fiz um juramento a Deus de que iria fazer um julgamento imparcial. Sou profundamente religioso. A minha fé está no âmago de quem sou. Sabia desde o ínicio que ter como tarefa julgar o presidente e líder do meu partido seria a mais difícil decisão da minha vida. Não estava enganado."

"Sim, ele fez", respondeu a si mesmo pouco depois, ao perguntar retoricamente se o presidente cometeu crimes e delitos graves.

"O presidente pediu a um governo estrangeiro para investigar o seu rival político. O presidente reteve ajuda militar a esse governo para pressioná-lo. O presidente atrasou fundos a um aliado americano em guerra com invasores russos. O seu objetivo era pessoal e político. Em consequência o presidente é terrivelmente culpado do crime de abusar da confiança pública. O que fez não foi perfeito. Não, foi um ataque flagrante aos direitos eleitorais, à segurança nacional e aos valores fundamentais. Corromper uma eleição para se manter no cargo é talvez a violação mais nociva e abusadora do juramento da tomada de posse", argumentou Romney.

Mitt Romney destacou-se entre os republicanos ao condenar Donald Trump. © EPA/Erik S. Lesser

Por ter sido o único republicano a votar pela condenação de Trump, Romney recebeu elogios dos democratas. Foi o caso da senadora e candidata à nomeação democrata Elizabeth Warren, que agradeceu "o ato de patriotismo" do republicano.

A votação selou mais um episódio que polarizou ainda mais o Congresso e a política norte-americana. Os democratas apresentaram provas e testemunhos de que Trump reteve ajuda militar da Ucrânia com o objetivo de coagir Kiev a anunciar uma investigação ao ex-vice-presidente e possível adversários nas eleições presidenciais. A Casa Branca respondeu com ordens aos funcionários para não cooperarem nem se apresentarem no Congresso ainda que sob intimação. Os republicanos não viram nesse comportamento nada de errado e uniram-se em torno de Trump.

Além de Romney, três senadores republicanos (Lamar Alexander, do Tennessee, Susan Collins, do Maine e Lisa Murkowski, do Alasca) reconheceram que a Câmara dos Representantes tinha provado em grande medida o caso e que as ações de Trump estavam erradas, mas concluíram que as acusações não mereciam as consequências da condenação por dois terços dos senadores, que seria a destituição do presidente do cargo.

O voto de absolvição ocorreu dias depois de uma última e falhada iniciativa liderada pelos democratas para intimar mais testemunhas e documentos. Romney e Collins foram os únicos republicanos a juntarem-se aos democratas. Quando essa votação falhou na sexta-feira, o resultado estava traçado.

Horas antes da votação, o líder da minoria da Câmara, Kevin McCarthy afirmou: "Hoje, o presidente será absolvido para toda a vida." Uma declaração em sentido oposto ao comentário feito no início deste mês pela presidente da Câmara Nancy Pelosi, que disse que Trump tinha sido "destituído para a vida".

Horas antes, Pelosi foi a grande protagonista do discurso anual do presidente sobre o estado da União. Em resposta a ter ficado de mão no ar -- Trump entrou na Câmara e não cumprimentou a presidente daquele órgão --, no final dos 78 minutos de oratória, a eleita pela Califórnia rasgou a cópia do discurso.

