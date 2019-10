Reino Unido. Emendas a caminho da lei de eleições antecipadas

© EPA/Jessica Taylor/Parlamento do Reino Unido

Boris Johnson no uso da palavra a favor de eleições antecipadas.

Boris Johnson cede. Eleições primeiro, acordo do Brexit depois

Trabalhistas votam a favor de eleições antecipadas no Reino Unido

Apresentada pela deputada trabalhista Stella Creasy foi aprovada esta tarde uma emenda que permite emendas à lei do governo para convocar eleições antecipadas. Com 312 votos a favor e 295 contra, a emenda significa que durante o debate a oposição pode apresentar moções. Há pelo menos três emendas a levar a votos à noite: alterar a data das eleições para 9 de dezembro (dia 12 é a data apresentada pelo executivo); alargar o voto aos jovens a partir dos 16 anos; e alargar o voto aos cidadãos da União Europeia residentes no Reino Unido.

Downing Street já reagiu: se as emendas forem escolhidas, o governo vai retirar a lei. "Não se pode argumentar que se vai votar a favor de uma alteração ao legislado e de eleições em dezembro. Seria uma votação para adiar", disse um porta-voz sobre a impossiblidade prática de dar a possibilidade de voto a esses dois grupos de cidadãos.

Na segunda-feira, depois de a moção do governo de Boris Johnson a propor eleições antecipadas para dia 12 de dezembro não ter obtido os dois terços exigidos por lei, o primeiro-ministro comprometeu-se a retirar da equação o acordo de retirada da União Europeia e anunciou que iria voltar a apresentar legislação para eleições antecipadas, agora através de um procedimento diferente, que permite uma maioria simples.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os trabalhistas mostraram-se reticentes e divididos quanto ao caminho a seguir. Vários membros do governo sombra mostraram-se contra as eleições antecipadas. Segundo o deputado Barry Sheerman, a maioria estava contra, mas Jeremy Corbyn foi convencido pela intervenção de dois assessores, Seumas Milne e Karie Murphy. Jeremy Corbyn anunciou hoje que o partido vai votar a favor das eleições antecipadas.