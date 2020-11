Rei de Espanha testa negativo à covid, mas continua em quarentena

Felipe VI entrou em quarenta após contacto com uma pessoa infetada

Rei de Espanha vai ficar isolado 10 dias. Já a rainha e as filhas mantêm agenda

O rei Felipe VI da Espanha, em quarentena desde segunda-feira (23) por ter estado em contacto com uma pessoa infetada, testou negativo para a covid-19 nesta sexta-feira (27), mas continuará em isolamento por segurança, informou a Casa Real.

Depois de obter um resultado negativo no teste, "temos tranquilidade, mas (o monarca) continuará com a quarentena de acordo com o protocolo estabelecido, que indica que a quarentena deve ser mantida por dez dias após o contacto", disse a Casa Real à AFP.

O rei suspendeu suas atividades oficiais e começou a quarentena depois de ter tido contacto próximo com uma pessoa que deu positivo para a covid-19, no domingo passado.

A Casa Real tinha indicado na segunda-feira em comunicado que a rainha Letizia, a princesa Leonor e a infanta Sofia continuariam "com as suas atividades normalmente".

A herdeira do trono, Leonor, ficou em quarentena por duas semanas em meados de setembro, após a deteção de um contágio entre suas colegas de escola.

Espanha, um dos países mais atingidos pela covid-19, registou 1,6 milhões de infeções e mais de 44.000 mortes desde o início da pandemia.