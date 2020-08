Redução do número de testes leva Itália a contar 239 casos em 24 horas

A Itália registou uma queda no número de infeções por ​​​​​​​covid-19 nas últimas 24 horas, contabilizando 239 doentes, ou seja, menos 56 do que no sábado, informou este domingo o Ministério da Saúde daquele país. A queda no número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus foi registada num dia em que foram realizados menos testes, admitiu a tutela.

No total, a Itália conta 248.070 pessoas que contraíram a doença desde que o primeiro caso foi detetado no país, em 21 de fevereiro. No mesmo período, o número de mortes atingiu os 35.154, das quais oito aconteceram nas últimas 24 horas, todas na região da Lombardia.

A Itália tem mantido um aumento do número de casos de infeções por covid-19, com uma média de 250 novos doentes por dia, sendo que a diminuição no número de positivos detetados está habitualmente ligada ao menor número de testes realizados, que foram hoje 43.269, menos 17 mil do que no sábado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Novos casos foram detetados em todas as regiões de Itália, mas o norte continua a ser o mais afetado, com 49 novos doentes em Emilia Romagna, 38 na Lombardia e 45 em Veneto.

Na Itália, existem atualmente 200.460 pessoas que já foram consideradas curadas da doença, mais 231 do que no sábado, mas o número das que estão em unidades de cuidados intensivos mantém-se igual: 42 infetados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 685 mil mortos e infetou mais de 17,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.