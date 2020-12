RCA. Constitucional rejeita último recurso da oposição para adiar eleições

Um comboio da missão de estabilização da ONU, em que estão integrados militares portugueses, passa por um cartaz eleitoral do principal candidato da oposição, Anicet Georges Dologuélé, em Bangui, no dia de Natal.

O Tribunal Constitucional da República Centro-Africana rejeitou este sábado o último recurso da oposição para adiar as eleições presidenciais e legislativas de domingo no país, que está a ser atacado por grupos rebeldes que controlam dois terços do território.

Pelo menos seis candidatos opositores do Presidente Faustin Archange Touadéra, o favorito a ganhar as eleições, tinham interposto recursos invocando que a insegurança na maior parte do território e a recente retirada de um dos candidatos, no seu entender, justificaria o adiamento da votação.

"Os pedidos de adiamento devem ser rejeitados", segundo decisão lida no final da audiência pela presidente do Tribunal, Danielle Darlan, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A RCA elege no domingo o Presidente do país, com o atual chefe de Estado, Faustin Archange Touadéra, a surgir como o principal favorito à vitória para um novo mandato de cinco anos.

A corrida presidencial, que conta com 17 nomes no boletim de voto, fica marcada pela ausência do antigo Presidente François Bozizé, que viu a sua candidatura invalidada no início do mês pelo Tribunal Constitucional.

As eleições realizam-se depois de uma crescente tensão nos últimos dias.

No passado dia 19, o Governo centro-africano acusou o ex-Presidente François Bozizé de uma "tentativa de golpe de Estado", algo que o partido do antigo chefe de Estado viria a negar no dia seguinte.

Os líderes dos três principais grupos armados, que ocupam grande parte do território da RCA e conduzem uma ofensiva no norte e oeste do país, anunciaram o estabelecimento de uma coligação entre si.

Esta coligação de grupos armados rebeldes declarou, na quarta-feira, um cessar-fogo no país, exigindo a suspensão das eleições presidenciais e legislativas, mas voltou atrás com a decisão na sexta-feira.

A República Centro-Africana foi devastada pela guerra civil depois de uma coligação de grupos armados dominados por muçulmanos, a Séléka, ter derrubado o regime do Presidente François Bozizé em 2013.

Os confrontos entre a Séléka e milícias cristãs e animistas anti-Balaka provocaram milhares de mortes.

A recém-criada coligação reúne agora grupos das milícias Séléka e anti-Balaka contra o regime do Presidente Faustin Archange Touadera.

Desde 2018, a guerra evoluiu para um conflito de baixa intensidade no qual grupos armados competem pelo controlo dos recursos do país, principalmente gado e minerais, e cometem regularmente abusos contra a população civil.

Portugal tem atualmente na RCA 243 militares, dos quais 188 integram a missão da ONU (Minusca) e 55 participam na missão de treino da União Europeia (EUTM), liderada por Portugal, pelo brigadeiro-general Neves de Abreu, até setembro de 2021.