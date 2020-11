Empresa de jogos eletrónicos em Montreal sob ameaça. Polícia procura raptores

A polícia de Montreal, no Canadá, está a realizar, esta sexta-feira, uma enorme operação na sequência de um assalto à sede da empresa Ubisoft, uma das maiores do mundo no desenvolvimento de jogos eletrónico.

As informações que existem até ao momento não são muitas, mas tudo terá acontecido ao início da tarde no Canadá, quando um grupo não identificado invadiu a empresa, tendo inclusive interrompido reuniões online que estavam a decorrer e feito reféns alguns funcionários, enquanto outros conseguiram escapar para o telhado do edifício, onde se encontram refugiados, depois de terem bloqueado a porta de acesso com cadeiras.

A polícia já entrou no edifício e está a proceder à evacuação progressiva das pessoas, sendo que de acordo com informação publicada no Twitter até ao momento "não foi identificada qualquer ameaça".

"Pedimos às pessoas para evitarem este setor", escreveu a polícia canadiana no Twitter.

De acordo com o jornal online La Presse, um porta-voz da polícia de Montreal revelou que receberam um telefonema que indicava um assalto a um espaço comercial, tendo sido acionados todos os meios para colocar em marcha uma operação de grande envergadura, com a presença de dezenas de agentes no local, um grupo de operações especiais, um helicóptero a sobrevoar a área, um carro blindado e várias equipas de urgência médica.

Ainda segundo o La Presse, após a tomada do edifício, foi enviado um email a todos os funcionários da Ubisoft para que procurassem uma área segura no edifício, tirassem o som dos telefones móveis e permanecessem em silêncio.

"Havia pessoas a falar sobre a tomada de reféns", disse um dos funcionários que entretanto conseguiu abandonar o edifício, onde estavam cerca de quatro mil trabalhadores da empresa de jogos.

"Foi montada uma unidade de crise para os funcionários e os nossos escritórios de Paris estão ao corrente da situação. Não podemos confirmar que esta é uma situação que envolve reféns. Tenho estado em contacto com os funcionários no telhado e eles estão bem", disse o oficial de relações públicas da Ubisoft, Antoine Leduc-Labelle, ao La Presse.

"A polícia foi enviada para o local em resposta a um apelo recebido na central 911 [número de emergência na América do Norte]", indicou a polícia, num comunicado enviado à agência noticiosa France-Press (AFP).

"As informações estão todas por confirmar. Vários agentes [...] especializados neste tipo de intervenção estão atualmente no local e estão a averiguar. Não há qualquer ferido a assinalar", acrescentou.