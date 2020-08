Rapaz de 13 anos dá sete facadas no pai por não lhe devolver um telemóvel

Um rapaz de 13 anos esfaqueou o pai sete vezes na residência da família em Palma de Maiorca, Espanha. Motivo: o pai não lhe dava o telemóvel. O adolescente disse depois que ouviu vozes que o incentivaram a dar as facadas. O pai foi hospitalizado mas não corre risco de vida.

O incidente ocorreu no domingo à noite quando o menor se tornou violento perante a recusa do pai em lhe devolver o telemóvel. Foram sete facadas no ombro e no braço, que levaram o pai a estar hospitalizado. Ao mesmo hospital de Maiorca as autoridades levaram o rapaz para ser avaliado na área psiquiátrica depois de o adolescente argumentar "ter ouvido vozes" que supostamente indicaram que deveria agredir o pai.

Segundo relata o Diario de Maiorca, o pai tinha retirado o telemóvel ao filho, o que deixou o rapaz fora de si. No meio da discussão, a certa altura foi até à cozinha e pegou numa faca. Antes que o pai pudesse reagir, o menor esfaqueou-o sete vezes.

Perante o ataque, o pai acabou por fugir para a rua, ensanguentado. Foi da via pública que ligou para os serviços de emergência, a pedir socorro.

Os profissionais de emergência médica chegaram à casa acompanhados por duas patrulhas da polícia. Os médicos trataram do pai mas, quando questionado pelos agentes da polícia, o homem recusou apresentar queixa contra o filho.

Por ser um menor, de apenas 13 anos, é inimputável e não pode ser acusado de qualquer crime, tal como acontece em Portugal. Para já irá ser avaliado se sofre de algum distúrbio mental. Mas o menor pode ser sujeito a alguma medida de internamento ou de acompanhamento. O caso é investigado pela Unidade da Família e da Mulher da Polícia Nacional, sob tutela do Ministério Público Juvenil espanhol.