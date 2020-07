'Rambo da Floresta Negra' apanhado pela polícia após seis dias de buscas

A polícia alemã capturou esta sexta-feira um suspeito fortemente armado acusado de roubar armas de policias, depois de buscas de seis dias pelo "Rambo da Floresta Negra".

Yves Rausch, 31 anos, fugiu para a floresta no domingo depois de ter conseguido desarmar quatro policias, desencadeando uma enorme operação de busca.

Várias centenas de policias vasculharam a área com a ajuda de forças especiais, helicópteros, cães farejadores e câmaras de imagem térmica para encontrar o fugitivo, apelidado de "Rambo da Floresta Negra" pela imprensa alemã depois de terem surgido fotos dele vestido com roupas de combate.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Depois de vários dias em busca de Yves Rausch, que se tinha escondido nas profundezas da floresta em torno de Oppenau, a polícia conseguiu prender preventivamente o jovem de 31 anos", disse a polícia esta sexta-feira em comunicado. "Quatro armas de fogo foram apreendidas", acrescentou.

As operações começaram na manhã de domingo, quando a polícia foi informada de que um homem suspeito estava pendurado numa cabana na floresta perto da aldeia de Oppenau.

Quatro policiais enviados ao local disseram que o suspeito cooperou inicialmente quando foi abordado, mas que "de repente e de forma inesperada" os ameaçou com uma arma e os fez baixar as suas próprias armas antes de fugir com elas, além de um arco, uma flecha e uma faca.

O promotor de Oppenau, Herwig Schaefer, descreveu Rausch na terça-feira como um "louco" com uma "grande afinidade por armas".

Rausch tem um longo histórico criminal, relacionado à posse de armas ilegais, roubo e lesões corporais, tendo recebido uma sentença de três anos e meio em 2010 depois de ter atingido uma amiga, ferindo-a seriamente.

A polícia encontrou pornografia infantil no telemóvel dele enquanto o investigava pela posse de explosivos em 2019.

Escolas, jardins de infância e a piscina local foram fechadas na segunda-feira por precaução.

Rausch está desabrigado desde o outono do ano passado e estava agachado na cabana onde foi visto no domingo.