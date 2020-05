Putin isolado em palácio nos arredores de Moscovo sob vigilância apertada

A saúde de Vladimir Putin, presidente de Rússia, está a ser protegida ao máximo para que não seja infetado com covid-19, garantiu esta sexta-feira o Kremlin, um dia depois do primeiro-ministro Mihail Mishustin ter anunciado que está infetado.

"A proteção da saúde do chefe de Estado é a maior possível", declarou o porta-voz presidencial, Dmitri Peskov, numa entrevista ao programa de televisão "Moscovo. Kremlin. Putin".

O presidente mantém há semanas apenas reuniões por videoconferência desde a sua residência de verão em Novo-Ogariovo, nos arredores de Moscovo, onde se encontra em isolamento depois de o médico com quem se reuniu num hospital ter dado positivo por coronavírus.

Foi a 24 de março que Putin se encontrou com Denis Protsenko, diretor do hospital de Moscovo de Kommunarka, unidade clínica que se dedica inteiramente ao tratamento de vítimas de coronavírus.

É certo que Putin usou todos os meios de proteção na visita ao hospital, mas quando cumprimentou Protsenko com um aperto de mão ainda não estava devidamente equipado, motivo pelo qual fez soar o alarme uma semana depois quando o diretor clínico acusou positivo para covid-19, o que fez Putin isolar-se no palácio de Novo-Ogariovo, onde gere a Rússia através de vídeoconferência.

De acordo com informações reveladas pelo jornal Moscow Times, Vladimir Putin tem feito testes regulares ao covid-19, tal como todas as pessoas que trabalham diretamente com ele ou que solicitam audiências.

Esta semana já havia desmentido notícias que davam conta que Putin estaria num bunker para se proteger da pandemia, garantindo que o chefe de estado russo, além de trabalhar, costuma fazer exercício no ginásio do palácio e na piscina. "Existem sempre muitos rumores e na maioria das vezes não têm nada a ver com a realidade", afirmou ao The Moscow Times.