Província chinesa fecha as suas 32 pontes de vidro por questões de segurança

A província chinesa de Hebei fechou todas as suas 32 atrações de vidro - incluindo pontes, passadiços e miradouros - enquanto são realizadas verificações de segurança. As obras, espalhadas por 24 locais, entre elas a ponte de Hongyagu - que até maio deste ano detinha o título de maior ponte de vidro do mundo - estão fechadas desde março de 2018, segundo os media estatais CCTV.

Os encerramentos não afetaram apenas as obras da província de Hebei, tendo sido fechadas várias em todo o país depois de, no início deste ano, o governo ter pedido às autoridades locais de turismo que realizassem "avaliações abrangentes de segurança" nos projetos de vidro.

Na última década, a China viu uma onda de construções em vidro surgir em todo o país, mas houve acidentes e pelo menos duas mortes, o que levou a uma atenção redobrada das obras, que são verdadeiras atrações turísticas. Tudo começou com a ponte de Zhangjiajie, na província de Hunan - que era a ponte mais alta e mais longa com fundo de vidro do mundo quando foi inaugurada, em 2016, e deu início ao surgimento de centenas de pontes de vidro. Ao todo, segundo os meios de comunicação chineses, existem cerca de 2300 pontes de vidro na China e um "número indeterminado de passadiços ou escorregas de vidro".

O entusiasmo diminuiu quando um passadiço de vidro na província de Henan rachou, apesar de estar aberto por apenas duas semanas, fazendo que os turistas fugissem. Em 2016, um turista morreu e outros seis ficaram feridos depois de uma lâmina de vidro de uma ponte na província de Guangxi cair. A chuva tornara o vidro mais escorregadio, fazendo que o homem colidisse com o corrimão e voasse para fora do corredor de vidro sofrendo ferimentos graves na cabeça. Já em 2017, um turista morreu após um acidente numa lâmina de vidro em Hubei.