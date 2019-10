Catalunha está na rua e em greve. Estradas cortadas na fronteira com França e voos cancelados

Após uma nova noite de violência, com carros incendiados e confrontos entre pró-independentistas e conservadores, e entre estes a polícia, Barcelona está hoje em greve geral, em protesto contra a condenação pelo Tribunal Supremo espanhol dos 12 dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha em 2017.

São esperadas centenas de milhares de pessoas nas ruas e os efeitos da greve já se fizeram sentir em pelo menos 55 voos cancelados no aeroporto de Barcelona.

Os participantes da "Marcha da Liberdade", que partiram a pé no dia 16 de de outras cidades catalãs, como Girona, Vic, Berga, Tàrrega ou Tarragona, e ao longo do percurso provocaram cortes em diferentes estradas e autoestradas da Catalunha, como a AP7 e a A2, deverão convergir hoje para Barcelona, onde está prevista uma grande manifestação de protesto.

Os manifestantes estão a cortar as estradas fronteiriças. De acordo com o El Mundo , foi cortada a estrafa N-2, próximo da fronteira com França.

O acesso a Andorra desde a Catalunha, a N-145, também foi cortado pelos manifestantes. Esta é a única estrada pela qual se pode aceder a este país a partir de território espanhol, diz o El Mundo.

A marcha fo iniciada no dia 16 foi desencadeada pela organização cívica independentista Assembleia Nacional da Catalunha (ANC), com o apoio do Òmnium Cultural, uma outra organização cívica independentista.

A greve geral foi convocada pelos sindicatos independentistas Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), também em protesto contra a condenação dos 12 dirigentes políticos.

Já a Unión General de Trabajadores (UGT) e a Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO) demarcaram-se do protesto.

Voos cancelados

A greve geral provocou até ao momento o cancelamento de 55 voos no aeroporto de Barcelona - El Prat. Destes, 36 são operados pela Vueling, segundo o El Pais . A companhia aérea anunciou esta quinta-feira que não se realizariam preventivamente.

O Supremo Tribunal espanhol condenou esta segunda-feira os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha de há dois anos a penas que vão de 9 a 13 anos de prisão, o que desencadeou movimentos de protesto de grupos de independentistas em todo o território da comunidade autónoma espanhola mais rica.

Os protestos têm-se desenrolado desde então principalmente nas ruas de Barcelona, marcados por episódios de violência, com vários carros incendiados e destruídos, e confrontos entre grupos radicais e as forças policiais.

Pelo menos 100 pessoas foram detidas e quase 200 agentes da polícia ficaram feridos desde o início dos protestos.

Em dia de greve geral, as autoridades da Catalunha estabeleceram os serviços mínimos nos transportes ferroviários em 33% da circulação normal, de acordo com o El País, enquanto o metro e os transportes rodoviários terão de circular a 50%, mas não é certo que isso possa ser cumprido.

Madrid segue com apreensão os acontecimentos e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, não exclui "nenhum cenário na Catalunha", como fez questão de avisar esta quarta-feira, ao deixar no ar a ameaça de que, se for necessário, atuará com "firmeza, proporcionalidade e unidade".

Com Lusa