Príncipe George faz sete anos (e tem novas fotos)

Duas fotografias do príncipe George foram divulgadas esta quarta-feira pela mãe, a duquesa de Cambridge, assinalando o sétimo aniversário do futuro rei., terceiro na linha de e sucessão ao trono.

Catherine fotografou o filho no início deste mês e é provável que as fotos tenham sido tiradas na casa da família em Norfolk, onde têm passado o confinamento.

O príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono, e Catherine estão "encantados" em partilhar as fotografias, refere o Palácio de Kensington, instituição responsável pela partilha das imagens.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sorridente, já com dentes definitivos da frente, George aparece numa das fotos vestido com um polo verde escuro e na outra surge com uma t-shirt com um padrão de camuflagem.

George Alexander Louis - conhecido como sua Alteza Real, príncipe George de Cambridge - nasceu a 22 de julho de 2013.O príncipe George é o bisneto da rainha e deverá ser o 43.º rei de Inglaterra desde que William, o Conquistador, obteve a coroa em 1066 se, como esperado, suceda como rei ao seu avô, o Príncipe de Gales, e depois ao seu pai, o duque de Cambridge.

George nasceu no Hospital St. Mary, no centro de Londres, e apareceu pela primeira vez publicamente um dia depois, quando o príncipe William e Catherine o estavam o abraçavam na entrada do hospital.

No início deste ano, o duque e a duquesa falaram sobre educação em casa e os filhos, enquanto as escolas estavam fechadas para a maioria dos alunos durante o período de confinamento. "As crianças têm tanta energia e não sei como", disse Catherine à BBC.

O príncipe George foi fotografado várias vezes durante o período de confinamento com os seus irmãos mais novos, a princesa Charlotte de cinco anos e o príncipe Louis. de dois anos, enquanto aplaudiam os profissionais de saúde e cuidadores.

A autora das fotografias é sempre a mesma, Catherine Middleton, a Duquesa de Cambridge, que tornou tradição a divulgação de imagens para assinalar datas especiais e prefere poses menos oficiais e mais descontraídas. Como estas.