Príncipe André abandona funções públicas

Minutos depois de se saber que a British Telecom (BT) e três universidades australianas romperam as suas ligações com o príncipe André, fortemente criticado após uma entrevista no canal BBC sobre o caso Epstein, o filho da Rainha Isabel II anunciou que vai abandonar todas as funções públicas num "futuro próximo".

"Estou, claro, disponível para ajudar qualquer autoridade com as suas investigações se solicitado", informou o príncipe num comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham.

O filho de Isabel II e irmão do príncipe Carlos, herdeiro do trono britânico, deu uma entrevista no programa Newsnight, da BBC, transmitida no último sábado, o filho da monarca de Inglaterra tem sido repreendido por não se ter distanciado do bilionário norte-americano Jeffrey Epstein, encontrado morto em agosto dentro da prisão onde estava detido enquanto aguardava julgamento sob acusações de tráfico sexual e abuso de menores.

André disse à BBC que nunca suspeitou do comportamento criminoso do multimilionário norte-americano e contestou as acusações de uma mulher, alegadamente recrutada por Epstein, que afirma ter sido forçada a ter relações sexuais com o príncipe quando tinha 17 anos.