Primeiro-ministro sueco diz que autoridades de saúde avaliaram mal ressurgimento do vírus

As autoridades de saúde da Suécia, que optaram por não impor um confinamento nacional em resposta à primeira onda da pandemia do novo coronavírus, avaliaram mal o poder do ressurgimento do vírus, disse esta terça-feira o primeiro-ministro do país.

"Eu penso que a maioria das pessoas da área (da saúde) não conseguiu ver o poder da tal onda, eles falaram sobre diferentes clusters", disse o primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven, ao jornal Aftenposten.

Lofven, que lidera o Governo de minoria de esquerda da Suécia, fez estas declarações antes de uma comissão que examinou a forma como a Suécia lidou com a pandemia divulgar as suas conclusões preliminares.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A agência de estatísticas da Suécia disse na segunda-feira que registou um total de 8.088 mortes por diversas causas em novembro - a maior mortalidade já registada no país escandinavo desde o primeiro ano da gripe espanhola, que assolou o mundo de 1918 a 1920.

Em novembro de 1918, 16 600 pessoas morreram no país escandinavo, disse Tomas Johansson, da Statistics Sweden.

A Suécia teve até agora 320 098 infeções devido ao novo coronavírus e 7.514 mortes relacionadas, um número de mortes muito mais alto do que os vizinhos Noruega, Finlândia ou Dinamarca.

No outono, a Suécia viu um rápido aumento de novos casos do SARS-CoV-2 que sobrecarregaram o seu sistema de saúde.

As infeções espalharam-se rapidamente entre a classe médica sueca, pressionando o Governo a apoiar mais restrições, incluindo uma proibição nacional da venda de álcool após as 22.00 em bares e restaurantes.

A Suécia também impôs restrições mais rígidas, até ao momento, ao proibir reuniões públicas de mais de oito pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1 612 297 mortos resultantes de mais de 72,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5649 pessoas dos 350 938 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.