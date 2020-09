Presidente de câmara morreu de covid mas foi reeleito cinco dias depois

A situação caricata aconteceu em Deveselu, uma pequena localidade situada no sul da Roménia. Apesar de ter morrido vítima de covid-19, o autarca da cidade, Ion Aliman, foi reeleito com maioria nas eleições que se realizaram recentemente. E o povo concentrou-se no cemitério para festejar a vitória.

De acordo com o portal de notícias G4Media, 1020 dos 1700 votantes colocaram a cruzinha no boletim ao lado da fotografia do social-democrata Ion Aliman, que tinha morrido no dia 17 de setembro, num hospital de Bucareste, vítima de covid-19.

Depois do encerramento das urnas e de ter sido conhecido o resultado das eleições, centenas de pessoas concentraram-se no cemitério para festejar a vitória do seu candidato e render homenagem a Ion Aliman junto ao local onde foi sepultado.

"Fomos felicitá-lo. Serás sempre o nosso presidente querido e eterno", escreveu Neti Andrei nas redes sociais, numa mensagem acompanhada de um vídeo da homenagem feita e pleno cemitério.

Antes de ser notícia por ter sido reeleito mesmo estando morto, a pequena cidade de Deveselu ficou conhecida por albergar o maior escudo antimissíl que os Estados Unidos e a NATO têm na Europa. O escudo foi ativado em 2016 e tem como objetivo proteger o continente do potencial lançamento de mísseis de longo alcance desde o Médio Oriente.