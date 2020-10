Presidente da Polónia testou positivo à covid-19. É o terceiro chefe de Estado infetado

Polónia regride na prevenção da violência contra as mulheres

O Presidente da Polónia, Andrzej Duda, de 48 anos, testou positivo para o novo coronavírus, anunciou este sábado (24 de outubro) o porta-voz do chefe de Estado.

"Como se esperava, o Presidente Andrzej Duda foi ontem [sexta-feira] submetido a um teste para detetar a presença de coronavírus. O teste deu positivo. O presidente está bem", escreveu Blazej Spychalski, que é também secretário de Estado da Presidência, na rede social twitter.

Embora não tenha esclarecido onde é que Andrzej Duda pode ter sido infetado, o presidente polaco esteve na segunda-feira num fórum de investimento em Tallin (Estónia), onde se encontrou com o presidente búlgaro, Rumen Radev, que está em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com alguém infetado no seu próprio país.

Andrzej Duda junta-se à lista de chefes de Estado que foram infetados pelo novo coronavírus. Uma lista que inclui o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o líder norte-americano, Donald Trump, que chegou a ser internado. Ambos recuperaram da doença.

Também o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, esteve doente com covid-19, logo em abril, e chegou a inspirar sérios cuidados: passou três noites nos cuidados intensivos.

Medidas mais apertadas contra a covid-19

A Polónia está a enfrentar um recrudescimento da pandemia, tal como outros países do mundo, e está na chamada "zona vermelha", obrigando os seus cidadãos a medidas restritivas em todo o território, anunciadas na sexta-feira, depois de terem sido registados 13 632 casos em 24 horas.

Quem pode está em teletrabalho e parte das escolas estão fechadas, exceto para os estudantes dos primeiros anos de escolaridade. Os restantes alunos estão em regime de ensino à distância.

As pessoas com mais de 70 anos devem permanecer em casa.

Os restaurantes, cafés e bares apenas podem servir para fora, as piscinas e ginásios estão fechados e os ajuntamentos estão limitados a cinco pessoas.

As festas de casamento foram proibidas e o número de pessoas permitidas no comércio, transportes e igrejas está limitado.

O estádio nacional da Polónia, em Varsóvia, está a ser transformado em hospital de campanha e o Governo mandou construir outras instalações médicas em todo o país.

