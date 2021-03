Presa há 18 anos por matar os quatro filhos. Ciência prova agora que é mentira

best of dn 2019

Kathleen Folbigg passou os últimos 18 anos na prisão por um dos crimes mais horríveis que se possa imaginar: matar os seus quatro bebés. Mas novas provas científicas sugerem que não foi isso que aconteceu.

O teste genómico (que identifica genes específicos) demonstrou que pelo menos dois dos bebés filhos de Kathleen provavelmente morreram de uma mutação genética, desconhecida na altura da sua detenção, que levou a complicações cardíacas. A morte dos outros dois também está a ser atribuída a questões genéticas.

A ser assim esta mulher está injustamente presa há quase suas décadas. Segundo conta a CNN, a descoberta levou 90 cientistas a pedir ao governador de New South Wales que perdoasse Folbigg e a deixasse sair em liberdade. Se isso acontecer, este caso será um dos piores erros judiciais da história australiana.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Casada com Craig Folbigg desde finais da década de 80, tiveram seu primeiro filho, Caleb, quando Kathleen tinha 21 anos. Aos 19 dias morreu. A causa da morte foi dada como Síndrome de Morte Súbita Infantil (SMSI).

Engravidou novamente e em 1990 e teve outro filho, Patrick. Os testes mostraram que ele estava normal e saudável. Mas aos quatro meses, sofreu um evento que o deixou com danos cerebrais e convulsões. Quatro meses depois morreu devido às convulsões.

Sarah, a terceira filha, morreu aos 10 meses e a causa da morte foi registada também com SMSI. Mas quando a sua quarta filha, Laura, morreu aos 18 meses, a 1 de março de 1999, a polícia começou a investigar.

O casamento acabou e a 19 de abril de 2001, Folbigg foi presa e acusada de quatro acusações de homicídio.

Porcos a voar

Para a acusação do Ministério Público australiano "uma morte súbita de bebés é uma tragédia, duas são suspeitas e três são assassinatos, até prova em contrário." O procurador chegou a comparar a hipótese de as crianças terem morrido de causas naturais com a de porcos a voar.

"Não posso excluir a possibilidade que um dia alguns leitões possam nascer com asas e voar. Isso é alguma dúvida razoável? Não", disse o magistrado ao juiz durante o julgamento de 2003.

A acusação usou os diários de Folbigg, que o marido tinha entregado à polícia, como confissões de culpa. "Sinto-me a pior mãe deste mundo, com medo de que (Laura) me deixe agora, como Sarah fez. Eu sabia que às vezes era mal-humorado e cruel com ela e ela foi embora, com um pouco de ajuda", escreveu Folbigg. "Não pode acontecer de novo. Estou com vergonha de mim mesma. Não posso contar (ao meu marido) porque ele vai preocupar-se em deixá-la comigo."

A mulher não confessou, não havia motivo óbvio e ninguém alegou tê-la visto assassinar seus filhos. Mas o júri considerou-a culpada do assassinato das quatro crianças.

Foi condenada sem recurso a 30 anos de prisão, sem liberdade condicional durante 25 anos - altura em que terá 60 anos.

A luta dos cientistas

Em 2015, com os recursos esgotados, os advogados de Folbigg submeteram uma petição ao governador de New South Wales, pedindo-lhe que instruísse a realização de um inquérito sobre as condenações.

Os advogados argumentaram que novas provas tinham surgido relacionadas com avanços científicos sobre o SMSI.

A equipa de defesa de Kathleen contactou a professora Carola Vinuesa, codiretora do Centro de Imunologia Personalizada da Universidade Nacional da Austrália, pedindo-lhe que sequenciasse os genomas das crianças para ver se havia uma mutação genética causadora da SMSI .

Durante a investigação, Vinuesa e sua equipa encontraram uma variação não relatada anteriormente no gene CALM2, que controla como o cálcio e é transportado para dentro e para fora das células do coração.

Estudos descobriram que variações nos genes CALM 2 podem causar problemas cardíacos em crianças pequenas e quando sequenciaram os genomas de todas as quatro crianças, eles descobriram que ambas as filhas carregavam a mesma mutação CALM2 que sua mãe.

Vinuesa e sua equipa escreveram ao juiz relatando que era provável que as filhas morressem como resultado da variante. Apesar da nova constatação, o juiz optou por não reabrir o inquérito.

Novos desenvolvimentos

Em novembro passado, os cientistas publicaram evidências ainda mais convincentes.

Liderada pelo professor dinamarquês Michael Toft Overgaard, uma equipa de especialistas em seis países descobriu que a variante CALM2 em Folbigg e suas duas filhas podem causar doenças - assim como outras variantes CALM2.

Concluíram que a variante alterou o ritmo cardíaco das meninas, tornando-as suscetíveis a problemas cardíacos - principalmente devido à medicação que receberam. Sarah estava tomando antibióticos para tosse, enquanto Laura estava sendo tratada com paracetamol e pseudoefedrina para uma infeção respiratória pouco antes de morrer. Laura teve uma inflamação no coração ao morrer, a ponto de três professores afirmarem que a teriam considerado como a causa da morte.

No caso dos meninos, os cientistas encontraram outras variações em seus genes, uma variante tinha sido herdada de sua mãe e a outra provavelmente de seu pai, embora ele se recusasse a fornecer uma amostra aos investigadores.

Apenas 75 pessoas no mundo são conhecidas por serem portadoras de mutações nos seus genes CALM1, CALM2 ou CALM3 que foram comprovadamente letais em crianças.

"No final das contas, não se trata de essas variações serem muito raras no mundo, mas das chances de Kathleen encontrar alguém como Craig e ter essa combinação de mutações entre os dois. Uma vez que a genética entra em jogo, as estatísticas vão pela janela"., sublinhou Vinuesa.

"Estão a dizer a uma pessoa que a coisa que ela carregava foi transmitida para as crianças. Isso é emocionalmente de partir o coração", disse Tracy Chapman, a maior amiga de Kathleen que a tem contactado. "A realidade é que Kath perdeu quatro filhos. E ela não teve permissão para sofrer como uma mãe deveria."

Estas investigações científicas ainda não levaram à libertação de Folbigg, mas já teve impacto. Os advogados abriram um caso no Tribunal de Apelação de New South Wales, argumentando que o responsável pelo inquérito de 2019 aplicou incorretamente a lei às suas decisões. As descobertas do genoma também geraram uma petição com mais de 90 assinaturas ao governador de New South Wales no início deste mês.

"É profundamente preocupante que as provas médicas e científicas tenham sido ignoradas em detrimento dos indícios circunstanciais. Agora temos uma explicação alternativa para a morte das crianças Folbigg", afirmou Fiona Stanley, reconhecida por seu trabalho em saúde infantil, uma das subscritoras da petição.

Mesmo que Folbigg seja libertada, a sua luta legal não acaba aí. Terá de obter a anulação de sua condenação se quiser limpar o seu nome - e será outra questão legal novamente se quiser obter uma indemnização pelos anos que passou na prisão.

Uma das advogada de Folbigg, Rhanee Rego - que trabalha em seu caso há quase cinco anos sem receber remuneração - concorda que os tribunais precisam de ser cuidadosos sobre quais especialistas podem prestar depoimento. "Acho que uma das maiores lições que podemos tirar deste caso é que precisamos ouvir com mais atenção a ciência e a medicina", afirmou.

Respostas genéticas

Os avanços nos testes genéticos - incluindo as descobertas no caso de Folbigg - também podem ajudar a dar respostas para outras pessoas que lidam com a morte inexplicada dos seus filhos.

Vinuesa diz que é provável que, nos próximos anos, outras famílias que sofreram SMSI descobrirão que a culpa é de uma mutação genética.

"Na maioria das famílias onde houve mortes por SMSI ninguém ainda sequenciou os genomas das crianças", disse ela. Isso pode ajudar as famílias a encontrarem respostas - e também ajudar aqueles que estão preocupados em serem alvos da lei.

"Muitas famílias vivem com medo, porque tiveram dois ou mais filhos morrendo e estão preocupadas que um dia alguém vá bater em sua porta com algum tipo de investigação policial", disse ela. "Nós sabemos agora que quando você tem uma doença genética ... não é raro."