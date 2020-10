Prémio Nobel da Física distingue descobertas sobre os buracos negros

E o Prémio Nobel da Física 2020 vai para Roger Penrose "para a descoberta de que a formação de buracos negros é uma predição robusta da Teoria da Relatividade Geral" e para Reinhard Genzel e Andrea Ghenz "pela descoberta de um objeto compacto supermassivo no centro da nossa galáxia".

Os três laureados partilham este ano o Nobel da Física pelas suas descobertas "sobre os segredos mais obscuros do universo", nas palavras da Academia Real Sueca.

Fsico e matemático britânico, Roger Penrose, de 81 anos, "usou de forma engenhosa os métodos matemáticos para comprovar que os buracos negros são uma consequência direta da teoria geral da relatividade de Einstein", esclarece a Academia Real Sueca.

Einstein não acreditava na existência de buracos negros, mas Roger Penrose, que chegou a trabalhar com Stephen Hawking sobre essa questão, pensou de forma diferente. E em 1965, dez anos após a morte do criador da teoria da relatividade geral, conseguiu demonstrar, num artigo científico seminal, que os buracos negros são objetos cósmicos reais. Nesse ano, Penrose descreveu-os pela primeira vez em detalhe.

O astrofísico alemão Reinhard Genzel, de 68 anos, e a também astrofísica americana Andrea Ghez, de 55 anos, partilham a outra metade do prémio, pela descoberta de que a Via Láctea tem no seu centro um desses objetos que se tornaram quase míticos no imaginário popular e que são os buracos negros.

Cada um dos dois laureados liderou independentemente uma equipa de astrónomos que confirmou essa presença bem no coração da nossa galáxia, observando persistentemente uma região designada Sagitário A, bem no centro da Via Láctea.