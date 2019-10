Prédio de sete andares desabou em Fortaleza. Uma morte confirmada

Um prédio de sete andares desabou num bairro de classe média de Fortaleza, capital do estado brasileiro do Ceará, no nordeste do Brasil, por volta das 10.30, horas locais, 14.30 em Lisboa. Segundo as primeiras informações, 15 pessoas estão debaixo dos escombros e um óbito já foi confirmado.

A polícia criou um extenso cordão de segurança, o que limita as informações mas circulam dezenas de ambulâncias e carros de bombeiros no local.

Uma pessoa morreu e três foram resgatadas com vida, informou o tenente Romário, do corpo de bombeiros de Fortaleza. 15 pessoas ainda estarão entre os escombros.

De acordo com o testemunho de moradores do bairro, algumas pessoas que estavam a passar no local ficaram feridas, tendo sido encaminhadas para unidades de saúde.

"Estava em casa. Ouvi um barulho forte. Olhei pela janela e vi muita poeira e pessoas a correr", disse ao site G1 Mário Ferreira, um morador do bairro.

Os bombeiros pediram aos moradores do bairro para abandonarem as suas casas, uma vez que há risco de fugas de gás e de choques elétricos devido aos cabos que ficaram espalhados pela rua após a derrocada.