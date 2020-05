Posto militar sul-coreano atingido por tiros disparados do lado norte-coreano

Um posto militar sul-coreano foi atingido este domingo por tiros disparados do lado norte-coreano da fronteira que separa os dois países, segundo o exército da Coreia do Sul.

O posto militar, localizado na zona desmilitarizada (DMZ) que separa as duas Coreias, foi atingindo várias vezes por disparos de uma arma de fogo sem que nenhum soldado fosse atingido, disse o chefe do Estado Maior Conjunto da Coreia do Sul à agência do país, Yonhap.

O Exército da Coreia do Sul respondeu com dois tiros de aviso e mensagens de cessar-fogo transmitidas através de um sistema de som a apelar a um cessar-fogo, de acordo com a mesma fonte.

O incidente ocorreu às 7.41 horas locais (23.41 de sábado em Lisboa), num posto militar localizado na cidade de Cheorwon, na zona central da DMZ, disse o comando militar conjunto, que também explicou que as suas instalações não tiveram danos significativos.

"Estamos a tomar medidas através dos canais de comunicação inter-coreanos para entender a situação em detalhe e evitar incidentes adicionais. Também mantemos uma postura de preparação militar necessária", apontou Seul, em comunicado.

Este novo episódio de tensão na fronteira ocorre um dia depois de o líder norte-coreano Kim Jong-un ter reaparecido em público pela primeira vez em mais de um mês, de acordo com informações difundidas pela agência de notícias oficial KCNA, que relatou a aparição do chefe de estado norte-coreano na inauguração de uma fábrica.