"Portugal tem a carta maior" e "Guterres não dá resposta", acusa líder da FLEC-FAC

A Frente de Libertação do Enclave de Cabinda explica o direito à "autodeterminação do povo de Cabinda" com base na tese segundo a qual está ainda em vigor o tratado de Simulambuco, em 1885, assinado antes da Conferência de Berlim, definindo Cabinda como protetorado português. Nesse contexto, Emmanuel Nzita insiste na tese de ocupação militar por parte de Angola, apontando o dedo a Portugal por não assumir a responsabilidade histórica de mediar negociações com Luanda. "Portugal tem a carta maior".

Emmanuel Nzita lança na entrevista com o PLATAFORMA um apelo à paz, dirigido não só a Portugal mas a toda a comunidade internacional. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas que, como português, "conhece bem a questão de Cabinda". Podia ser ele a iniciar o diálogo, diz o líder da FLEC, que já escreveu a Guterres uma carta nesse sentido. "Até agora não há resposta".

Leia mais aqui

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Portugal é o nosso pai", diz General da FLEC no terreno