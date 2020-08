Portugal e Suécia são os países europeus com maior redução de novos casos

Portugal e Suécia são os países europeus onde se registaram maiores reduções na taxa de incidência de novos casos de covid-19, concluiu o último relatório do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC), que teve como termo de comparação o estado da pandemia nos vários países no período entre 20 de julho e 2 de agosto.

Portugal continua acima da média europeia, mas desceu até ao sétimo lugar dos países com mais novos casos (28,4 por 100 mil habitantes). À frente surgem Luxemburgo (209,5), Roménia (79,4), Espanha (60,2), Bulgária (45,7), Bélgica (44,4) e Suécia (30,7).

Ao contrário do que acontece na maior parte do continente, Portugal foi um dos cinco países que apresentaram uma redução de casos nas últimas semanas, apresentando uma redução a rondar os 30%, tal como a Suécia.

Em sentido oposto, Espanha, Bélgica, Roménia, Luxemburgo, República Checa e Malta apresentam subidas de 30% ou mais.

Este decréscimo aconteceu em duas regiões, Algarve e Lisboa e Vale do Tejo. Nas regiões Centro, Alentejo, Açores e Madeira o cenário manteve-se estável, registando-se ainda um agravamento na região Norte.

Nos últimos 14 dias, Portugal foi o sexto país europeu com maior taxa de mortalidade por Covid-19 (5,2 mortos por milhão de habitantes) e o oitavo que mais testes realizou (923 por 100 mil habitantes).

O ECDC diz que a Europa tem enfrentado recentemente um aumento de casos em "muitos países", o que se deve não apenas a um maior número de testes em assintómaticos ou pessoas com sintomas ligeiros, mas também a um "ressurgimento" de novos infetados em vários países "devido a um relaxamento das medidas de distanciamento social", algo que deve ser interpretado com "cuidado".

O ECDC teme que com o passar do tempo as populações adiram cada vez menos às medidas de saúde pública apesar da pandemia ainda estar longe de ser dada como encerrada.