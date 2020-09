Polícia oferece 11 mil euros por informações sobre homicídio de português em Londres

Polícia britânica acusa quarto adolescente do homicídio de português em Londres

Polícia londrina investiga homicídio de português com tiro à queima roupa

A polícia britânica renovou a oferta de uma recompensa de 10 mil libras (11 mil euros) por informação que ajude a investigação sobre o homicídio do português Wilson Varela em Londres há um ano.

"Este foi um homicídio sem sentido e que destruiu a vida da família e da companheira de Wilson. Um ano depois, eles ainda procuram respostas. A dor ainda está lá", disse o detetive inspetor-chefe Simon Stancombe, que faz parte do departamento da Polícia Metropolitana de Londres dedicada ao crime organizado.

Wilson Alexandre Garcia Varela tinha na altura 24 anos e vivia em Forest Gate, no este da cidade, mas foi morto no bairro de Camden Town, vítima de tiros de caçadeira por pessoas numa mota.

A polícia foi alertada para o incidente no dia 08 de setembro de 2019 e encontrou o português ferido, o qual foi declarado morto no local pouco depois, às 00:10 do dia seguinte.

Dois homens, de 22 e 21 anos, foram detidos em outubro de 2019 por suspeita de homicídio, mas foram soltos e continuam sob investigação.

As autoridades acreditam que o crime tenha resultado de uma troca de identidade e que existem residentes locais que poderão ter informação relevante para encontrar os responsáveis.

"Wilson era um jovem com um futuro brilhante pela frente, mas este foi-lhe tirado brutalmente. Como é que alguém pode proteger pessoas capazes de tal crueldade", questionou Stancombe.

As potenciais testemunhas podem dar informação de forma anónima à associação Crimestoppers por telefone ou através da Internet.

Wilson Varela nasceu em Portugal, mas vivia no Reino Unido desde os 13 anos.

A namorada, Julie Krasevec, disse na altura ao Camden New Journal que ele tencionava fazer estudos em música e gostava de praticar 'skate', tendo um mural de homenagem em grafite, que foi feito no parque de Mile End.